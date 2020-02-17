а ще Телятникова Івановича Спаммера ІБрагім ібн Фатімбідуліна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:57
Re: Приватбанк
а ще Телятникова Івановича Спаммера ІБрагім ібн Фатімбідуліна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:49
Ну да, СЭП с текущего счёта.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:20
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:21
Не завтра, а уже. Полтора часа назад. Писали что с 18 числа типа, а щас то еще 17-ое, вот не успел застолбиться в примате...
Додано: Вів 18 лют, 2020 05:55
Re: Приватбанк
Мда, теперь почти никакой разницы между тем, чтобы ложить на безналоговый под 10% на 3 мес. или под 11% на год. На 3 месяца даже предпочтительнее смотрится.
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:21
З банки геть ...поповнювати депо в Комсі, Комсі2 та в Братків.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:31
Re: Приватбанк
Вечір попереднього дня (вроді після 19:30) для банку вже наступний день.
А ставки по кредитці не знизились, хоча був час ставки по депо у два рази вищі , а по кредитці в півтора рази нижчі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:58
Розтлумачте, будь ласка, новачку, що таке Комсі1,2 і Братки (Суркіси, той що А-банк? ).
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:56
Братків вірно розшифрували, а Комса - то Тигіпко Анна Сергіївна, тобто банк ТАС, через його комсомольське минуле. Ну а друга Комса - то Універсал, куплений ним же пізніше. Якось так...
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