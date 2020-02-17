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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8447844884498450
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25

тут до бабки-гадалки не ходи:
банк чітко слідує вербальним інтервенціям нацбанку - 7% на кінець 2020
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:56

Re: Приватбанк

  klug написав:За 3 місяці і до нуля може скотитись.


По євро 0,01 від 0 не дуже суттєво відрізняється.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:21

  greenozon написав:тут до бабки-гадалки не ходи:
банк чітко слідує вербальним інтервенціям нацбанку - 7% на кінець 2020

Значит надо забирать депозиты, тогда половина банков обонкротится, вторая половина свергнет правительство, причем любое, которое допустило обнищание народа и обогащение банкиров, судя по всему это как раз сейчас и происходит...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:30

Не подскажите какие терминалы принимают 1000 купюры. Если не Привата, то може терминалы других контор?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:49

novichok

походу я таких банок (АТМ) не знаю!
ПБ точно не приймає, недавно питався
по інших теж цікавлюсь - їх навіть в касі немає...

дивна купюра ця тисячка.
мабуть для колекціонерів більше ніж для обігу.
+50грн !
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greenozon
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