тут до бабки-гадалки не ходи:
банк чітко слідує вербальним інтервенціям нацбанку - 7% на кінець 2020
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25
тут до бабки-гадалки не ходи:
банк чітко слідує вербальним інтервенціям нацбанку - 7% на кінець 2020
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:56
Re: Приватбанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:21
Значит надо забирать депозиты, тогда половина банков обонкротится, вторая половина свергнет правительство, причем любое, которое допустило обнищание народа и обогащение банкиров, судя по всему это как раз сейчас и происходит...
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:30
Не подскажите какие терминалы принимают 1000 купюры. Если не Привата, то може терминалы других контор?
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:49
novichok
походу я таких банок (АТМ) не знаю!
ПБ точно не приймає, недавно питався
по інших теж цікавлюсь - їх навіть в касі немає...
дивна купюра ця тисячка.
мабуть для колекціонерів більше ніж для обігу.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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