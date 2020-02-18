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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8448844984508451>
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:25

тут до бабки-гадалки не ходи:
банк чітко слідує вербальним інтервенціям нацбанку - 7% на кінець 2020
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:56

Re: Приватбанк

  klug написав:За 3 місяці і до нуля може скотитись.


По євро 0,01 від 0 не дуже суттєво відрізняється.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:21

  greenozon написав:тут до бабки-гадалки не ходи:
банк чітко слідує вербальним інтервенціям нацбанку - 7% на кінець 2020

Значит надо забирать депозиты, тогда половина банков обонкротится, вторая половина свергнет правительство, причем любое, которое допустило обнищание народа и обогащение банкиров, судя по всему это как раз сейчас и происходит...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:30

Не подскажите какие терминалы принимают 1000 купюры. Если не Привата, то може терминалы других контор?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:49

novichok

походу я таких банок (АТМ) не знаю!
ПБ точно не приймає, недавно питався
по інших теж цікавлюсь - їх навіть в касі немає...

дивна купюра ця тисячка.
мабуть для колекціонерів більше ніж для обігу.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:55

  greenozon написав:дивна купюра ця тисячка.
мабуть для колекціонерів більше ніж для обігу.

Зате приватівські банкомати часто наповнені саме тисячками і при першій кращій нагоді видають тисячки, а не по 200 чи 500 купюри
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:10

Re: Приватбанк

  greenozon написав:дивна купюра ця тисячка.
мабуть для колекціонерів більше ніж для обігу.
Что удивительного - то дед Яша решил таким образом войти в истоию (как в свое время Тигипич запустив серию нового дизайна двадцаткой в 2003, бабЛера - очередную серию нового дизайна соткой образца 2014 года - которая реально была выпущена только в 2015 и долго банкнот почти не было в обороте). В общем таким образом некоторые из глав тешат свое самолюбие. Потому как новая тысячка для нынешнего денежного оборота страны с ее текущим тиражом - это ничто. Тем более в условиях заявленной кэшлесс-экономики - сие творение никак не вписывается в общую концепцию. Но зато пиар есть. И в историю Яша уже вошел (правда молчу про казус - на банкноте должен был изначально быть изображен другой человек - но о документах 90-х годов прошлого века почему-то "забыли" ;)).
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Flamingo
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В новой версии приват24 (веб) можно заказать Digital картку Кредитную. Кто заказывал? Она идет как допка к существующей универсальной?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:40

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Значит надо забирать депозиты, тогда половина банков обонкротится


допустим, забрали, що далі?
1) інфляція як міль жере кошти
2) ризики тримати бумагу вдома зашкальні (враховуючи криміногенність неньки)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:48

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:Значит надо забирать депозиты, тогда половина банков обонкротится


допустим, забрали, що далі?
1) інфляція як міль жере кошти
2) ризики тримати бумагу вдома зашкальні (враховуючи криміногенність неньки)


Метри нерухомості... Что ж дома буде зберігати??
jay2004
 
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