jay2004
варіант, але
- низький % річного прибутку
- високі ризики (треба багато часу щоб керувати "бетоном", шукати жильців і тд
- дуже низька ліквідність
плюс
- можна передати нащадкам
- продати дорожче якщо буде відповідна коньюнтура ринку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:53
jay2004
варіант, але
- низький % річного прибутку
- високі ризики (треба багато часу щоб керувати "бетоном", шукати жильців і тд
- дуже низька ліквідність
плюс
- можна передати нащадкам
- продати дорожче якщо буде відповідна коньюнтура ринку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:17
Где-то писали, что ПУМБ можно Приватом пополнять без комисса. 3 грн. это не гроши, но интересно можно ли обойти эти 3 грн.?
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