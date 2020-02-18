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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8448844984508451
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:53

jay2004

варіант, але
- низький % річного прибутку
- високі ризики (треба багато часу щоб керувати "бетоном", шукати жильців і тд
- дуже низька ліквідність

плюс
- можна передати нащадкам
- продати дорожче якщо буде відповідна коньюнтура ринку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:17

Где-то писали, что ПУМБ можно Приватом пополнять без комисса. 3 грн. это не гроши, но интересно можно ли обойти эти 3 грн.?
novichok
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