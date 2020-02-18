jay2004
варіант, але
- низький % річного прибутку
- високі ризики (треба багато часу щоб керувати "бетоном", шукати жильців і тд
- дуже низька ліквідність
плюс
- можна передати нащадкам
- продати дорожче якщо буде відповідна коньюнтура ринку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:53
jay2004
варіант, але
- низький % річного прибутку
- високі ризики (треба багато часу щоб керувати "бетоном", шукати жильців і тд
- дуже низька ліквідність
плюс
- можна передати нащадкам
- продати дорожче якщо буде відповідна коньюнтура ринку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:17
Где-то писали, что ПУМБ можно Приватом пополнять без комисса. 3 грн. это не гроши, но интересно можно ли обойти эти 3 грн.?
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:14
Re: Приватбанк
ПУМБ с комиссией 1 грн, ищите поиском в разделе Платежи (где и коммуналка).
У меня была КдВ (пластик). Заказал цифровую КдВ — открыли с отдельным счётом.
PS Раньше банк писал, что при завершении срока действия карты, будет делать перевыпуск автоматрм на цифровую.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:31
впало на пошту
КБ від барахолки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:33
Дійсно метри, але не обов'язково на Подолі. Ще купляти євро та виводити з неньки. Вдома тримають бумагу тілько хворі, але це не про нас.
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