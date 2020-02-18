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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8448844984508451
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:53

jay2004

варіант, але
- низький % річного прибутку
- високі ризики (треба багато часу щоб керувати "бетоном", шукати жильців і тд
- дуже низька ліквідність

плюс
- можна передати нащадкам
- продати дорожче якщо буде відповідна коньюнтура ринку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:17

Где-то писали, что ПУМБ можно Приватом пополнять без комисса. 3 грн. это не гроши, но интересно можно ли обойти эти 3 грн.?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:14

Re: Приватбанк

  novichok написав:Где-то писали, что ПУМБ можно Приватом пополнять без комисса.
ПУМБ с комиссией 1 грн, ищите поиском в разделе Платежи (где и коммуналка).

  rudnitep написав:Она идет как допка к существующей универсальной?
У меня была КдВ (пластик). Заказал цифровую КдВ — открыли с отдельным счётом.

PS Раньше банк писал, что при завершении срока действия карты, будет делать перевыпуск автоматрм на цифровую.
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MASolomko
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впало на пошту
КБ від барахолки

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:33

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:Значит надо забирать депозиты, тогда половина банков обонкротится


допустим, забрали, що далі?
1) інфляція як міль жере кошти
2) ризики тримати бумагу вдома зашкальні (враховуючи криміногенність неньки)

Дійсно метри, але не обов'язково на Подолі. Ще купляти євро та виводити з неньки. Вдома тримають бумагу тілько хворі, але це не про нас.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 06:50

  Maksi2 написав:
  greenozon написав:
  Maksi2 написав:Значит надо забирать депозиты, тогда половина банков обонкротится


допустим, забрали, що далі?
1) інфляція як міль жере кошти
2) ризики тримати бумагу вдома зашкальні (враховуючи криміногенність неньки)

Дійсно метри, але не обов'язково на Подолі. Ще купляти євро та виводити з неньки. Вдома тримають бумагу тілько хворі, але це не про нас.

А євро навіщо? Хіба вже так сильно впало, що прийшов час купувати? Чого від нього чекаєте?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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