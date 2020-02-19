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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8449845084518452
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46

  Квесторе_поверніться написав:
  1finanсier написав:сдача в оренду менш вигідна, і більш геморна ніж дохід від депо

З 2015 року це скрізь на теренах Неньки України.
по срочному 8% и с дохода минус 19,5%! Будет все равно выгоднее??? Лучше цитируйте сайты российских банков в дочерних ветках
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:25

Re: Приватбанк

  sens написав:по срочному 8%

Звідки такий прОцент?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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