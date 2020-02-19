по срочному 8% и с дохода минус 19,5%! Будет все равно выгоднее??? Лучше цитируйте сайты российских банков в дочерних ветках
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46
по срочному 8% и с дохода минус 19,5%! Будет все равно выгоднее??? Лучше цитируйте сайты российских банков в дочерних ветках
никому не верю
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:25
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:15
подскажите если у кого был опыт, ситуация:
универсальная с КЛ, но срок карты закончился, на карте есть задолженность.
остаётся ли возможность загашать эту задолженность с других своих карт если новую карту универсальную НЕ ПОЛУЧАТЬ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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