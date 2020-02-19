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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8449845084518452
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46

  Квесторе_поверніться написав:
  1finanсier написав:сдача в оренду менш вигідна, і більш геморна ніж дохід від депо

З 2015 року це скрізь на теренах Неньки України.
по срочному 8% и с дохода минус 19,5%! Будет все равно выгоднее??? Лучше цитируйте сайты российских банков в дочерних ветках
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:25

Re: Приватбанк

  sens написав:по срочному 8%

Звідки такий прОцент?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:15

подскажите если у кого был опыт, ситуация:
универсальная с КЛ, но срок карты закончился, на карте есть задолженность.
остаётся ли возможность загашать эту задолженность с других своих карт если новую карту универсальную НЕ ПОЛУЧАТЬ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:58

Re: Приватбанк

  Aps написав:А что много тех кто продает недвигу с целью последующего сберегания денег в банках?


нажаль, не много - естественный отбор.
у меня есть живой пример, когда продали квартиру за уе и все заперли Дельту.
в итоге получили 200к папиру в еквиваленте. Естественно - пока была агония . они даже ЦЕНТА НЕ МОГЛИ СНЯТЬ , т к юсд перестали выдавать в Дельте за год на "щасливого конца".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:12

  uaprofi написав:подскажите если у кого был опыт, ситуация:
универсальная с КЛ, но срок карты закончился, на карте есть задолженность.
остаётся ли возможность загашать эту задолженность с других своих карт если новую карту универсальную НЕ ПОЛУЧАТЬ?

На старый номер карты можно переводить средства без проблем.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:13

Re: Приватбанк

ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:22

  Zebra написав:ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.

Всё ушло на знаменитые "кредиты под 5%" (нет)
:)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:24

  Zebra написав:ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.


спрацював один із 1000 параметрів!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:36

  Zebra написав:ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.


может банку не выгодно, что все платилось вовремя? но кто ж в этом признается.
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:50

Re: Приватбанк

  VetalUA написав:может банку не выгодно, что все платилось вовремя? но кто ж в этом признается.


там 100% замешана кредитная история.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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