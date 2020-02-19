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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8450845184528453
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:55

  Zebra написав:ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.


В михайловском случайно кредитки не было у вас?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 06:47

  VetalUA написав:
  Zebra написав:ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.


может банку не выгодно, что все платилось вовремя? но кто ж в этом признается.


Банк зарабатывает 2% от суммы трат . Итогла 0.5%. Если Вы обнуляете как-то кредитные средства без покупки через терминал или без интернет покупки , то банке это не выгодно.
например, Моно банк за кредитные средства платит 1% cashback и зарабатывает 1%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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