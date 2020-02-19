В михайловском случайно кредитки не было у вас?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:55
Додано: Чет 20 лют, 2020 06:47
Банк зарабатывает 2% от суммы трат . Итогла 0.5%. Если Вы обнуляете как-то кредитные средства без покупки через терминал или без интернет покупки , то банке это не выгодно.
например, Моно банк за кредитные средства платит 1% cashback и зарабатывает 1%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:03
Re: Приватбанк
На карту супруги оформлена оплата частями,в этом месяце забыл допросить до нужной суммы списания чуть-чуть,побрили на 38грн.,но и лимит сразу сами увеличили с 35 до 50....
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:24
Миха не причем. Политика сейчас такая у Привата - готовят к продаже банк. У многих друзей кто юзал Приват лимит стал 0. А это 8 человек. Только у одного кто не использовал пока оставили
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