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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:55
Zebra написав:
ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.
В михайловском случайно кредитки не было у вас?
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 20 лют, 2020 06:47
VetalUA написав: Zebra написав:
ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.
может банку не выгодно, что все платилось вовремя? но кто ж в этом признается.
Банк зарабатывает 2% от суммы трат . Итогла 0.5%. Если Вы обнуляете как-то кредитные средства без покупки через терминал или без интернет покупки , то банке это не выгодно.
например, Моно банк за кредитные средства платит 1% cashback и зарабатывает 1%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Чет 20 лют, 2020 09:03
На карту супруги оформлена оплата частями,в этом месяце забыл допросить до нужной суммы списания чуть-чуть,побрили на 38грн.,но и лимит сразу сами увеличили с 35 до 50....
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Додано: Чет 20 лют, 2020 09:24
WachtAmRhein написав: Zebra написав:
ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.
В михайловском случайно кредитки не было у вас?
Миха не причем. Политика сейчас такая у Привата - готовят к продаже банк. У многих друзей кто юзал Приват лимит стал 0. А это 8 человек. Только у одного кто не использовал пока оставили
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Sergion
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:36
Подскажите пожалуйста. Начисленные % по безналоговому не являются целевыми и не доступны для пополнения депо? В январе открывала депо с %, начисленных на остаток по карте, а сейчас при попытке пополнить не "видит" ни % по депо, ни % за остаток по карте, только 80 копеек, оставшиеся от декабрьского зачисления %. Это глюк, или глюк был в январе, когда дал возможность оформить, или я пропустила какие-то изменения?
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balbesik
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:41
balbesik С процентов никогда не давало, ни открывать, ни пополнять. Может у Вас в январе, какие-то остатки зарплаты были.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:53
Фантом написав:balbesik
С процентов никогда не давало, ни открывать, ни пополнять. Может у Вас в январе, какие-то остатки зарплаты были.
Да нет, в том то и дело. Было первое зачисление, на него начислили 3.80грн. % на остаток по карте. 3 грн. я застолбила депо, а 80 коп. до сих пор висит. Значит, был глюк и на горячку лучше не звонить, а то еще поломают, что уже у меня
есть?
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balbesik
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:28
balbesik написав:
Подскажите пожалуйста. Начисленные % по безналоговому не являются целевыми и не доступны для пополнения депо? В январе открывала депо с %, начисленных на остаток по карте, а сейчас при попытке пополнить не "видит" ни % по депо, ни % за остаток по карте, только 80 копеек, оставшиеся от декабрьского зачисления %. Это глюк, или глюк был в январе, когда дал возможность оформить, или я пропустила какие-то изменения?
Насколько я помню, при оформлении безналогового был только один вариант - выплата процентов на карту ежемесячно, без капитализации в депозит. Поэтому, логично, что % не являются целевыми средствами.
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Striker
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:30
balbesik написав: Фантом написав:balbesik
С процентов никогда не давало, ни открывать, ни пополнять. Может у Вас в январе, какие-то остатки зарплаты были.
Да нет, в том то и дело. Было первое зачисление, на него начислили 3.80грн. % на остаток по карте. 3 грн. я застолбила депо, а 80 коп. до сих пор висит. Значит, был глюк и на горячку лучше не звонить, а то еще поломают, что уже у меня
есть?
Если вы снимали целевое зачисление уже после зачисления %%, то в первую очередь списались НЕцелевые деньги, а целевые остались на карте.
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vollena71
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:42
vollena71 написав:
Если вы снимали целевое зачисление уже после зачисления %%, то в первую очередь списались НЕцелевые деньги, а целевые остались на карте.
Наверное вот это ближе всего к истине, две операции были 1 января, провелись я так понимаю позже, в первый рабочий ден. Не знала про очерёдность списания. Спасибо
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balbesik
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