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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:37
Sergion написав: WachtAmRhein написав: Zebra написав:
ПриватБанк ни с того, ни с сего обнулил мне кредитный лимит, хотя всегда все платилось вовремя.
В михайловском случайно кредитки не было у вас?
Миха не причем. Политика сейчас такая у Привата - готовят к продаже банк. У многих друзей кто юзал Приват лимит стал 0. А это 8 человек. Только у одного кто не использовал пока оставили
а может хватит на кофейной гуще рисовать и гадать? У моей жёны и пенсия в привате и кредитка,деньги снимает в кассе под 0,ей впарили недавно 38000 кред.лимита .
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:35
sens написав:
У моей жёны и пенсия в привате и кредитка,деньги снимает в кассе под 0,ей впарили недавно 38000 кред.лимита .
А планы никто и не отменял.
У меня было 100к , понизил до 50к. Девочка увидела и говорит - почему такой низкий кр , его нужно поднять. Поднимать?
Нет, не нужно - мне хватает.
А планы не отменены, ресурсов предостаточно - их нужно пристроить.
А "5-7-9" - це байка , основной упор на бланковые кредиты .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:58
Можно узнать в прихвате какая категория MCC конкретной оплаты?
Выбило "Продукты", много MCC кодов в этой категории у прихвата?
продукты это около 4 категорий, кажется. Но вдруг у прихвата там еще и "спорт" есть или что-то еще.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:38
Sergion написав:
Политика сейчас такая у Привата - готовят к продаже банк.
по плану мінфіну першим мають продати інший банк - Укргаз
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greenozon
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:44
greenozon написав:
по плану мінфіну першим мають продати інший банк - Укргаз
Уже подготовка идет - меня попросили в СМС посетить отделение с паспортом и кодом , пройти идентификацию АБО операции по Ваших рахунках будут зупинени.
Хотят продать полный банк клиентов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:48
Goodman это требование НБУ, уточнять периодически данные клиентов, все нормально
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:53
Goodman написав: greenozon написав:
по плану мінфіну першим мають продати інший банк - Укргаз
Уже подготовка идет - меня попросили в СМС посетить отделение с паспортом и кодом , пройти идентификацию АБО операции по Ваших рахунках будут зупинени.
Хотят продать полный банк клиентов.
Продажа Газмяса застопорилась.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:37
Goodman написав: greenozon написав:
по плану мінфіну першим мають продати інший банк - Укргаз
Уже подготовка идет - меня попросили в СМС посетить отделение с паспортом и кодом , пройти идентификацию АБО операции по Ваших рахунках будут зупинени.
Хотят продать полный банк клиентов.
Маркарова, недавно -
«Ми хочемо стрімко скорочувати частку держави в банківському секторі. Ми хочемо швидше знайти ефективних власників або міжнародних партнерів для наших державних банків. Цього року ми активно будемо врегульовувати питання проблемних кредитів держбанків», — розповіла міністр фінансів.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:40
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