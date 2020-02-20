RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8452845384548455
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:44

  zrn0001 написав:Насколько жизнеспособна и реальна такая процедура:
есть золотая карта для выплат (с ней человек уехал с ней за границу) и физическая дополнительная карта (у родственника что остался в Украине).
1."Украинец" через приват24 создает виртуальную карту в евро.
2."Заробитчанин" :) пополняет наличкой через ТСО какого-либо зарубежного банка эту виртуальную карту.
3."Украинец" переводит в том же приват24 евро на основной гривневый счет, снимает в банкомате, или ЖКХ себе оплачивает и т.д.

Каким образом можно пополнить чужую (или свою) карту без идентификации?
Son of Sun
 
Повідомлень: 605
З нами з: 25.04.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:01

  zrn0001 написав:2."Заробитчанин" пополняет наличкой через ТСО какого-либо зарубежного банка эту виртуальную карту.

Ось тут усе ламається. Якщо легальний статус дозволить "заробітчанину" відкрити рахунок у місцевому банку, то тут ще щось можна придумати, якщо ж ні, то лише перекази або передачі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4084
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8452845384548455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, jay2004, sens і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.