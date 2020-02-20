zrn0001 написав:Насколько жизнеспособна и реальна такая процедура:
есть золотая карта для выплат (с ней человек уехал с ней за границу) и физическая дополнительная карта (у родственника что остался в Украине).
1."Украинец" через приват24 создает виртуальную карту в евро.
2."Заробитчанин" пополняет наличкой через ТСО какого-либо зарубежного банка эту виртуальную карту.
3."Украинец" переводит в том же приват24 евро на основной гривневый счет, снимает в банкомате, или ЖКХ себе оплачивает и т.д.
Каким образом можно пополнить чужую (или свою) карту без идентификации?