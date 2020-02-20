zrn0001 написав:Насколько жизнеспособна и реальна такая процедура: есть золотая карта для выплат (с ней человек уехал с ней за границу) и физическая дополнительная карта (у родственника что остался в Украине). 1."Украинец" через приват24 создает виртуальную карту в евро. 2."Заробитчанин" пополняет наличкой через ТСО какого-либо зарубежного банка эту виртуальную карту. 3."Украинец" переводит в том же приват24 евро на основной гривневый счет, снимает в банкомате, или ЖКХ себе оплачивает и т.д.
Каким образом можно пополнить чужую (или свою) карту без идентификации?
zrn0001, оставить "заробитчанину" физическую допкарту родственника -- очень разумно. При правильном приготовлении поможет удалённо решить ряд вопросов. Единственное при её применении не делатайте так, чтобы банк сомневался в супер-способностях пересечения больших территорий "заробитчанином".
Теперь касательно как правильно поступить. Большие суммы выгодно переправлять на карту через SWIFT, мелкие -- через денежные переводы. В добавок для ближнего зарубежья банк может проводить различные акции по переводу денег.
Если "заробитчанин" уехал с валютной КдВ-GOLD, то он может пополнять эту же карту (SWIFT зайдёт со стандартной комиссией 0,5%, а срочные переводы бесплатно). Чтобы родственник имел доступ к денежным средствам на карте и в том числе проверять баланс, то "заробитчанину" на родственника стоит оформить карту на доверенное лицо, которая будет подвязана к этой валютной КдВ-GOLD. Удалённо такую карту можно сделать за 100 грн + необходима фотка лица родственника (карта будет именная с фото).
Ваша схема рабочая (учитывайте комиссии карт), но 3 пункт стоит делать с карты на доверенное лицо или "заробитчанин" должен переводить деньги "украинцу".
ps Периодически необходимо "заробитчанину" заходить в полную веб-версию Приват24 и проверять вдруг банк запросить фото документов...
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