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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8452845384548455
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:44

  zrn0001 написав:Насколько жизнеспособна и реальна такая процедура:
есть золотая карта для выплат (с ней человек уехал с ней за границу) и физическая дополнительная карта (у родственника что остался в Украине).
1."Украинец" через приват24 создает виртуальную карту в евро.
2."Заробитчанин" :) пополняет наличкой через ТСО какого-либо зарубежного банка эту виртуальную карту.
3."Украинец" переводит в том же приват24 евро на основной гривневый счет, снимает в банкомате, или ЖКХ себе оплачивает и т.д.

Каким образом можно пополнить чужую (или свою) карту без идентификации?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:01

  zrn0001 написав:2."Заробитчанин" пополняет наличкой через ТСО какого-либо зарубежного банка эту виртуальную карту.

Ось тут усе ламається. Якщо легальний статус дозволить "заробітчанину" відкрити рахунок у місцевому банку, то тут ще щось можна придумати, якщо ж ні, то лише перекази або передачі.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:21

Re: Приватбанк

zrn0001, оставить "заробитчанину" физическую допкарту родственника -- очень разумно. При правильном приготовлении поможет удалённо решить ряд вопросов. Единственное при её применении не делатайте так, чтобы банк сомневался в супер-способностях пересечения больших территорий "заробитчанином".

Теперь касательно как правильно поступить.
Большие суммы выгодно переправлять на карту через SWIFT, мелкие -- через денежные переводы. В добавок для ближнего зарубежья банк может проводить различные акции по переводу денег.

Если "заробитчанин" уехал с валютной КдВ-GOLD, то он может пополнять эту же карту (SWIFT зайдёт со стандартной комиссией 0,5%, а срочные переводы бесплатно). Чтобы родственник имел доступ к денежным средствам на карте и в том числе проверять баланс, то "заробитчанину" на родственника стоит оформить карту на доверенное лицо, которая будет подвязана к этой валютной КдВ-GOLD. Удалённо такую карту можно сделать за 100 грн + необходима фотка лица родственника (карта будет именная с фото).

Ваша схема рабочая (учитывайте комиссии карт), но 3 пункт стоит делать с карты на доверенное лицо или "заробитчанин" должен переводить деньги "украинцу".

ps Периодически необходимо "заробитчанину" заходить в полную веб-версию Приват24 и проверять вдруг банк запросить фото документов...
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