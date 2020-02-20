Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:21

zrn0001, оставить "заробитчанину" физическую допкарту родственника -- очень разумно. При правильном приготовлении поможет удалённо решить ряд вопросов. Единственное при её применении не делатайте так, чтобы банк сомневался в супер-способностях пересечения больших территорий "заробитчанином".



Теперь касательно как правильно поступить.

Большие суммы выгодно переправлять на карту через SWIFT, мелкие -- через денежные переводы. В добавок для ближнего зарубежья банк может проводить различные акции по переводу денег.



Если "заробитчанин" уехал с валютной КдВ-GOLD, то он может пополнять эту же карту (SWIFT зайдёт со стандартной комиссией 0,5%, а срочные переводы бесплатно). Чтобы родственник имел доступ к денежным средствам на карте и в том числе проверять баланс, то "заробитчанину" на родственника стоит оформить карту на доверенное лицо, которая будет подвязана к этой валютной КдВ-GOLD. Удалённо такую карту можно сделать за 100 грн + необходима фотка лица родственника (карта будет именная с фото).



Ваша схема рабочая (учитывайте комиссии карт), но 3 пункт стоит делать с карты на доверенное лицо или "заробитчанин" должен переводить деньги "украинцу".



ps Периодически необходимо "заробитчанину" заходить в полную веб-версию Приват24 и проверять вдруг банк запросить фото документов...