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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55
Re: Приватбанк
Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:59
А разбить на 2..3 платежа никак низзя?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:04
Re: Приватбанк
Це й так лише частина від суми платежа, менша. Та й справа хіба в ліміті? Якщо в Приваті якісь свої ліміти є, то які? До якої суми впасти треба?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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