Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55

Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...