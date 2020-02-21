Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz написав:Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...
Це й так лише частина від суми платежа, менша. Та й справа хіба в ліміті? Якщо в Приваті якісь свої ліміти є, то які? До якої суми впасти треба?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Провтыкал этот ньанс По чужим могут быть кривые ограничения от ЛикПея, это ж через манисенд полюбэ делается https://www.liqpay.ua/ru/tariffs Советую закинуть гроши с чужой карты на свою, а потом уже формировать СЭП за 3грн куда хотите (ну кроме 2630ххх), уйдет на сл. опердень, до 100К проверено
А чо нема нормальной банки? Альфа, Аваль... Лушый в конце то концов
kreuz написав:Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...
1. Откройте виртуалку в П24. 2. Пополните виртуалку с неПриватовской карты. 3. Сделайте платеж по реквизитам с виртуалки.
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
kreuz написав:Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...
1. Откройте виртуалку в П24. 2. Пополните виртуалку с неПриватовской карты. 3. Сделайте платеж по реквизитам с виртуалки.
kirill_yarovoi написав:Являюсь счастливым обладателем ипотеки в банке под 20.9% годовых, вчера ставка упала до 15.5%, обратился в банк с просьбой пересмотреть ставку, в онлайн поддержке сказали что сами пересматривают раз в год, по телефону сказали что % по кредиту зафиксирован на весь срок и пересмотру не подлежит. Никто не сталкивался?? Похоже прийдется через рефинансирование уходить в другой банк.
У онлайн линии свои критерии и заготовки, что говорить. А Вы скажите в кредитном отделе, что планируете через рефинансирование уходить в другой банк, отношение к вам может волшебным образом измениться.
Сказал, ответили что ничего сделать не могут, изначально во всех договорах написано о невозможности пересмотра ставки в обе стороны. Поэтому здравствуй Кредобанк, прощай приват, нехороший ты такой.
kirill_yarovoi написав:Являюсь счастливым обладателем ипотеки в банке под 20.9% годовых, вчера ставка упала до 15.5%, обратился в банк с просьбой пересмотреть ставку, в онлайн поддержке сказали что сами пересматривают раз в год, по телефону сказали что % по кредиту зафиксирован на весь срок и пересмотру не подлежит. Никто не сталкивался?? Похоже прийдется через рефинансирование уходить в другой банк.
У онлайн линии свои критерии и заготовки, что говорить. А Вы скажите в кредитном отделе, что планируете через рефинансирование уходить в другой банк, отношение к вам может волшебным образом измениться.
Сказал, ответили что ничего сделать не могут, изначально во всех договорах написано о невозможности пересмотра ставки в обе стороны. Поэтому здравствуй Кредобанк, прощай приват, нехороший ты такой.
Мда, сразу чувствуются государственная контора, где всем по фиг, помню когда то давно при Бене бородатом мне в такой же ситуации пошли навстречу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.