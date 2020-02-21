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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8454845584568457>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55

Re: Приватбанк

Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:59

  kreuz написав:Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...

А разбить на 2..3 платежа никак низзя?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:04

Re: Приватбанк

Це й так лише частина від суми платежа, менша. Та й справа хіба в ліміті? Якщо в Приваті якісь свої ліміти є, то які? До якої суми впасти треба?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:19

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Плачу неПриватівською карткою

Провтыкал этот ньанс :)
По чужим могут быть кривые ограничения от ЛикПея, это ж через манисенд полюбэ делается
https://www.liqpay.ua/ru/tariffs
Советую закинуть гроши с чужой карты на свою, а потом уже формировать СЭП за 3грн куда хотите (ну кроме 2630ххх), уйдет на сл. опердень, до 100К проверено

А чо нема нормальной банки? Альфа, Аваль... Лушый в конце то концов :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:38

  kreuz написав:Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...

1. Откройте виртуалку в П24.
2. Пополните виртуалку с неПриватовской карты.
3. Сделайте платеж по реквизитам с виртуалки.
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:01

  ramzes4 написав:
  kreuz написав:Краще скажіть, як платіж за реквізитами провести через Приват24, котрий він блокує з міркувань безпеки, направляючи мене в касу або ТСО? Плачу неПриватівською карткою, хоч ліміти там маю достатні...

1. Откройте виртуалку в П24.
2. Пополните виртуалку с неПриватовской карты.
3. Сделайте платеж по реквизитам с виртуалки.

del
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:30

  freeze написав:
kirill_yarovoi написав:Являюсь счастливым обладателем ипотеки в банке под 20.9% годовых, вчера ставка упала до 15.5%, обратился в банк с просьбой пересмотреть ставку, в онлайн поддержке сказали что сами пересматривают раз в год, по телефону сказали что % по кредиту зафиксирован на весь срок и пересмотру не подлежит. Никто не сталкивался?? Похоже прийдется через рефинансирование уходить в другой банк.


У онлайн линии свои критерии и заготовки, что говорить.
А Вы скажите в кредитном отделе, что планируете через рефинансирование уходить в другой банк, отношение к вам может волшебным образом измениться.


Сказал, ответили что ничего сделать не могут, изначально во всех договорах написано о невозможности пересмотра ставки в обе стороны. Поэтому здравствуй Кредобанк, прощай приват, нехороший ты такой.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:30

  Мизантрóп написав:стоит двухфакторная,а пустило без звонка,просто по паролю на ПК :roll:

Было такое. Несколько раз пересохраняли настройки - не помогло. Звонок на кц и все поправили, работает.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:38

Re: Приватбанк

kirill_yarovoi написав:
  freeze написав:
kirill_yarovoi написав:Являюсь счастливым обладателем ипотеки в банке под 20.9% годовых, вчера ставка упала до 15.5%, обратился в банк с просьбой пересмотреть ставку, в онлайн поддержке сказали что сами пересматривают раз в год, по телефону сказали что % по кредиту зафиксирован на весь срок и пересмотру не подлежит. Никто не сталкивался?? Похоже прийдется через рефинансирование уходить в другой банк.


У онлайн линии свои критерии и заготовки, что говорить.
А Вы скажите в кредитном отделе, что планируете через рефинансирование уходить в другой банк, отношение к вам может волшебным образом измениться.


Сказал, ответили что ничего сделать не могут, изначально во всех договорах написано о невозможности пересмотра ставки в обе стороны. Поэтому здравствуй Кредобанк, прощай приват, нехороший ты такой.


Мда, сразу чувствуются государственная контора, где всем по фиг, помню когда то давно при Бене бородатом мне в такой же ситуации пошли навстречу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:51

  freeze написав:Мда, сразу чувствуются государственная контора, где всем по фиг, помню когда то давно при Бене бородатом мне в такой же ситуации пошли навстречу.

в кредо-банке когда-то интересовался, тоже свои ставки не хотят понижать. А когда произойдет рефинансирование, торговаться уже поздно :roll:
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