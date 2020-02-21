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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:11
Ромасик написав: freeze написав:
Мда, сразу чувствуются государственная контора, где всем по фиг, помню когда то давно при Бене бородатом мне в такой же ситуации пошли навстречу.
в кредо-банке когда-то интересовался, тоже свои ставки не хотят понижать. А когда произойдет рефинансирование, торговаться уже поздно
так сейчас прямым текстом написано - пересмотр ставки стоит 2% от суммы долга, можно хоть каждый месяц пересматривать
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kirill_yarovoi
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:42
Отлично приват, не подвели.
Прихожу к банкомату, хочу снять наличные без карты c qr кодом и получаю сообщение "в целях безопасности вам нужно просвети любую операцию по карте".
Как мне узнать что потребуется карта до проведения этой операции? Или по вашему клиент не может проехать в другой город рассчитывая на эту опцию, оставить карту дома?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
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nik20100
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:25
kirill_yarovoi написав: freeze написав:
kirill_yarovoi написав:Являюсь счастливым обладателем ипотеки в банке под 20.9% годовых, вчера ставка упала до 15.5%, обратился в банк с просьбой пересмотреть ставку, в онлайн поддержке сказали что сами пересматривают раз в год, по телефону сказали что % по кредиту зафиксирован на весь срок и пересмотру не подлежит. Никто не сталкивался?? Похоже прийдется через рефинансирование уходить в другой банк.
У онлайн линии свои критерии и заготовки, что говорить.
А Вы скажите в кредитном отделе, что планируете через рефинансирование уходить в другой банк, отношение к вам может волшебным образом измениться.
Сказал, ответили что ничего сделать не могут, изначально во всех договорах написано о невозможности пересмотра ставки в обе стороны. Поэтому здравствуй Кредобанк, прощай приват, нехороший ты такой.
А как это происходит? Кредо погашает привату ваш долг, а вы потом платите креду?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:32
andreyiskra, приблизно так...якщо Кредо погодиться.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:36
Так и происходит, для любителей цифр: переведя ипотеку в кредо, при одинаковом платеже ежемесячном, срок ипотеки сокращается в 2 раза, было 20 лет, станет 10.
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kirill_yarovoi
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:43
Квесторе_поверніться написав:andreyiskra
, приблизно так...якщо Кредо погодиться.
А смысл погасить по 20,9, а брать по 15,5
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andreyiskra
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