При становлении клиентом monobank вы разрешаете, чтобы банк уведомлял о просрочке по кредиту всем, кто есть в телефонной книге.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 06:59
Re: Приватбанк
При становлении клиентом monobank вы разрешаете, чтобы банк уведомлял о просрочке по кредиту всем, кто есть в телефонной книге.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 24 лют, 2020 08:41
Монобанк ещё хуже. Могут заблокировать пополнение карты и Вы автоматически можете стать должником.
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