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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 06:59
netspayder написав:
...ни ногой в банк в котором что такой банковская тайна даже и не слышали.
Переходим на монобанк...
При становлении клиентом monobank вы разрешаете, чтобы банк уведомлял о просрочке по кредиту всем, кто есть в телефонной книге.
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MASolomko
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Додано: Пон 24 лют, 2020 08:41
MASolomko написав: netspayder написав:
...ни ногой в банк в котором что такой банковская тайна даже и не слышали.
Переходим на монобанк...
При становлении клиентом monobank вы разрешаете, чтобы банк уведомлял о просрочке по кредиту всем, кто есть в телефонной книге.
Монобанк ещё хуже. Могут заблокировать пополнение карты и Вы автоматически можете стать должником.
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Kevin
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:20
MASolomko написав: netspayder написав:
...ни ногой в банк в котором что такой банковская тайна даже и не слышали.
Переходим на монобанк...
При становлении клиентом monobank вы разрешаете, чтобы банк уведомлял о просрочке по кредиту всем, кто есть в телефонной книге.
Если человек дает доступ к своим контактам левым приложениям -- он ССЗБ и заслуживает уведомление о просрочке всем контактам...
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_hunter
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:22
_hunter
То есть ни Вайбером, ни Телеграмом вы тоже не пользуетесь - я правильно понимаю? Назовите критерии "левизны"
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:25
Vorlon написав:_hunter
То есть ни Вайбером, ни Телеграмом вы тоже не пользуетесь - я правильно понимаю? Назовите критерии "левизны"
Что у одного, что у другого -- есть свои контакт-листы -- без доступа к системным оба работают.
Критерии "мои" или "общепринятые"? -- и чем это сильно поможет?..
Но банковскому "застосунку" доступ к контактам точно не нужен.
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_hunter
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