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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8455845684578458
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:20

  MASolomko написав:
  netspayder написав:...ни ногой в банк в котором что такой банковская тайна даже и не слышали.
Переходим на монобанк...
При становлении клиентом monobank вы разрешаете, чтобы банк уведомлял о просрочке по кредиту всем, кто есть в телефонной книге. ;)

Если человек дает доступ к своим контактам левым приложениям -- он ССЗБ и заслуживает уведомление о просрочке всем контактам...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:22

_hunter
То есть ни Вайбером, ни Телеграмом вы тоже не пользуетесь - я правильно понимаю? Назовите критерии "левизны" :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:25

  Vorlon написав:_hunter
То есть ни Вайбером, ни Телеграмом вы тоже не пользуетесь - я правильно понимаю? Назовите критерии "левизны" :lol:

Что у одного, что у другого -- есть свои контакт-листы -- без доступа к системным оба работают.

Критерии "мои" или "общепринятые"? -- и чем это сильно поможет?..
Но банковскому "застосунку" доступ к контактам точно не нужен.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:01

Re: Приватбанк

Всім привіт, як завше оплачував комуналку через next.privat24.ua карткою «New card» від УкрСибБанк, платіж підтвердився, але згодом статус змінюється на «Заблоковано» з роз’ясненням «Транзакцію за карткою було скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям, оскільки вона є ризиковою. Зверніться в чат «Допомога Онлайн» для уточнення деталей.»
Картка нова, користуюсь другий місяць, окрім комуналки нічого не оплачував. Гарячка пояснити причину блокування платежів не може... В когось було щось подібне? :roll:
extreme_lviv_ua
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