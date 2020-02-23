Если человек дает доступ к своим контактам левым приложениям -- он ССЗБ и заслуживает уведомление о просрочке всем контактам...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:20
Если человек дает доступ к своим контактам левым приложениям -- он ССЗБ и заслуживает уведомление о просрочке всем контактам...
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:22
_hunter
То есть ни Вайбером, ни Телеграмом вы тоже не пользуетесь - я правильно понимаю? Назовите критерии "левизны"
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:25
Что у одного, что у другого -- есть свои контакт-листы -- без доступа к системным оба работают.
Критерии "мои" или "общепринятые"? -- и чем это сильно поможет?..
Но банковскому "застосунку" доступ к контактам точно не нужен.
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:01
Re: Приватбанк
Всім привіт, як завше оплачував комуналку через next.privat24.ua карткою «New card» від УкрСибБанк, платіж підтвердився, але згодом статус змінюється на «Заблоковано» з роз’ясненням «Транзакцію за карткою було скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям, оскільки вона є ризиковою. Зверніться в чат «Допомога Онлайн» для уточнення деталей.»
Картка нова, користуюсь другий місяць, окрім комуналки нічого не оплачував. Гарячка пояснити причину блокування платежів не може... В когось було щось подібне?
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:59
extreme_lviv_ua
Схоже, що Прихват затіяв війну. На профільній гілці пишуть, що Лікпей теж не приймає сибівськи картки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:35
klug Не только Укрсибу, Идеевскими картами тоже платежи лочат, выше определённой суммы. Как вариант, зайти в Некст под своим аккаунтом в Привате. Тогда платежи проходят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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