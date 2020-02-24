Додано: Пон 24 лют, 2020 19:35

klug Не только Укрсибу, Идеевскими картами тоже платежи лочат, выше определённой суммы. Как вариант, зайти в Некст под своим аккаунтом в Привате. Тогда платежи проходят.

Кто не пьёт, тот не рискует.