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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8464846584668467>
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 21:26

  Игорь Алексеевич написав:1. умеем оформлять карту.
2 умеем пользоваться планшетом.
3. умее регистрироваться на форуме.
4. умеем...
5 умеем...

не умеем принимать ОПЕРАТИВНО самостоятельно решений. :shock:
слабо было самостоятельно позвонить на гор. линию и расспросить, типа для чего мне делать такое движение по карте???
ведь мало, что сказала дама на том конце тел. есть договор, где указанна комиссия, при совершении данной операции.
я думаю, что оператор вас сначало не понял бы, а потом когда врубился в чём дело, то сказал - вы можете встрять по полной программе. :P

Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально.. И не знать при этом об элементарных комиссиях с уни на кдв и обратно, в том числе за кредитные средства.. perpetuum fatum
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 21:39

  Maksi2 написав:Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально.

Так это, вроде, был кредитный лимит, а не личные средства.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 22:12

  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально.

Так это, вроде, был кредитный лимит, а не личные средства.

Об этом - дальше по тексту. :)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 07:29

  Короед написав:Сегодня 29.02.2020г. нам позвонили из ПриватБанка. Номера телефонов 0665167907, 0567670671.

Похоже, телефоны мошенников, а не Привата. Возможно, Приват и не при чем в вашем случае.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 07:45

  proftpd66 написав:Vorlon

Элементарный факт, что если будете использовать неизвестный никому номер, то исключаются попыткам взлома . Так, как логин не будет никому известен .

номер известный банку - это никому не известен??? :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:04

  ol_zy написав:
  Короед написав:Сегодня 29.02.2020г. нам позвонили из ПриватБанка. Номера телефонов 0665167907, 0567670671.

Похоже, телефоны мошенников, а не Привата. Возможно, Приват и не при чем в вашем случае.

Ага, особенно 066 :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 12:32

  ukrprom2014 написав:
  ol_zy написав:
  Короед написав:Сегодня 29.02.2020г. нам позвонили из ПриватБанка. Номера телефонов 0665167907, 0567670671.

Похоже, телефоны мошенников, а не Привата. Возможно, Приват и не при чем в вашем случае.

Ага, особенно 066 :)

У привата есть и мобильные номера. Мне звонили недавно, впаривали страховку, правда сразу были посланы. В гугле номер люди связывают с мошенниками, а вот чат-бот привата говорит, что номер таки принадлежит приватбанку. как то так :mrgreen:
Зображення
А вот номера, что писал ТС привату таки не принадлежат :!:

Зображення
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:22

Re: Приватбанк

Kalgan, а какой запрос в чате пишите, что открывается форма проверки принадлежности номера к Привату?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:44

  MASolomko написав:Kalgan, а какой запрос в чате пишите, что открывается форма проверки принадлежности номера к Привату?

Изначально просто написал вопрос про принадлежность номера привату, а "умный корезоид" вместо оператора перекинул меня к чат-боту.
Но вообще можно просто жать на кнопку больше быстрых операций, и через пару итераций этот раздел там будет :wink:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:29

  Maksi2 написав:Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально..

Держать средства на картах вообще не безопасно как минимум для здоровья и нервов, как показывает печальная практика Альфы.
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ruvex
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