Игорь Алексеевич написав:1. умеем оформлять карту. 2 умеем пользоваться планшетом. 3. умее регистрироваться на форуме. 4. умеем... 5 умеем...
не умеем принимать ОПЕРАТИВНО самостоятельно решений. слабо было самостоятельно позвонить на гор. линию и расспросить, типа для чего мне делать такое движение по карте??? ведь мало, что сказала дама на том конце тел. есть договор, где указанна комиссия, при совершении данной операции. я думаю, что оператор вас сначало не понял бы, а потом когда врубился в чём дело, то сказал - вы можете встрять по полной программе.
Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально.. И не знать при этом об элементарных комиссиях с уни на кдв и обратно, в том числе за кредитные средства.. perpetuum fatum
Maksi2 написав:Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально.
Так это, вроде, был кредитный лимит, а не личные средства.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Короед написав:Сегодня 29.02.2020г. нам позвонили из ПриватБанка. Номера телефонов 0665167907, 0567670671.
Похоже, телефоны мошенников, а не Привата. Возможно, Приват и не при чем в вашем случае.
Ага, особенно 066
У привата есть и мобильные номера. Мне звонили недавно, впаривали страховку, правда сразу были посланы. В гугле номер люди связывают с мошенниками, а вот чат-бот привата говорит, что номер таки принадлежит приватбанку. как то так А вот номера, что писал ТС привату таки не принадлежат
MASolomko написав:Kalgan, а какой запрос в чате пишите, что открывается форма проверки принадлежности номера к Привату?
Изначально просто написал вопрос про принадлежность номера привату, а "умный корезоид" вместо оператора перекинул меня к чат-боту. Но вообще можно просто жать на кнопку больше быстрых операций, и через пару итераций этот раздел там будет