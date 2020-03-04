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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8464846584668467
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:50

  ruvex написав:
  Maksi2 написав:Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально..

Держать средства на картах вообще не безопасно как минимум для здоровья и нервов, как показывает печальная практика Альфы.

А что там у Аллы опять случилось? :)
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:57

Денег нет, но вы держитесь.

  посетитель написав:А что там у Аллы опять случилось? :)

Информация о задвоении карточных операций за 27-28 февраля
...и на профильной занимательное чтиво.
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