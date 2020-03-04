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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:50
ruvex написав: Maksi2 написав:
Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально..
Держать средства на картах вообще не безопасно как минимум для здоровья и нервов, как показывает печальная практика Альфы.
А что там у Аллы опять случилось?
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Додано: Чет 05 бер, 2020 00:57
Информация о задвоении карточных операций за 27-28 февраля
посетитель написав:
А что там у Аллы опять случилось?
...и на профильной занимательное чтиво.
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