ingtrans написав:А я думал, что о выигрыше миллионов сообщают СМС-ками А если серьёзно, неужели поступает так много звонков с неизвестных номеров, которые приносят проблемы? Я таких вообще не вспомню (с проблемами), а так бывает звонят то из Киевстара с предложением, то от провайдера кабельного телевидения, то из автосервиса с просьбой оценить качество обслуживания. Но это пара звонков в месяц и то не каждый месяц, то есть вообще не парят и проблем не приносят...
Мне буквально через день после этого поста позвонили мошенники (написал в ветке ПУМБ) так что подтверждается правило даже для ИЗВЕСТНЫХ номеров - я загуглил номер перед приемом и высветило банк ПУМБ... А звонки с предложениями продаж/услуг итд я тоже считаю проблемами, будь то робот или человек ибо после каждого такого принятого я привык совершать звонок, чтобы номер не увели (по 2м последним номерам и пополнению).
Kalgan написав:У привата есть и мобильные номера. Мне звонили недавно, впаривали страховку, правда сразу были посланы. В гугле номер люди связывают с мошенниками, а вот чат-бот привата говорит, что номер таки принадлежит приватбанку. как то так
Это в реалиях Украины вообще ничего не значит Мне СБ другого банка сказала, что действительно мошенники подменяют с ПО номера на банковский поэтому они с банка вообще не звонят расспросить об операциях и тому подобное. При чем это случилось с одним из 4-х оф. номеров банка, а что уж тогда говорить о левых номерах Привата, которые проверить можно разве что через чат-бот?
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Maksi2 написав:Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально..
Держать средства на картах вообще не безопасно как минимум для здоровья и нервов, как показывает печальная практика Альфы.
Не болтайте ерундой. Как раз случай с альфой показывает, что деньгиис твоей карты спишут по любому. Но тот кто держал их на карте - по крайней мере не попал на теховер. В отличии от тех у кого там денег не было и кто теперь в своем банке должен что-то доказывать. Деньгиис альфы то вернутся...
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Slx написав:А звонки с предложениями продаж/услуг итд я тоже считаю проблемами, будь то робот или человек ибо после каждого такого принятого я привык совершать звонок, чтобы номер не увели (по 2м последним номерам и пополнению).
Простите, а зачем этот маразм вместо однократной регистрации номера на паспорт или перехода на контракт?