RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8464846584668467
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:50

  ruvex написав:
  Maksi2 написав:Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально..

Держать средства на картах вообще не безопасно как минимум для здоровья и нервов, как показывает печальная практика Альфы.

А что там у Аллы опять случилось? :)
посетитель
 
Повідомлень: 90
З нами з: 22.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:57

Денег нет, но вы держитесь.

  посетитель написав:А что там у Аллы опять случилось? :)

Информация о задвоении карточных операций за 27-28 февраля
...и на профильной занимательное чтиво.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9092
З нами з: 03.11.08
Подякував: 695 раз.
Подякували: 2008 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 05:10

  ingtrans написав:А я думал, что о выигрыше миллионов сообщают СМС-ками :)
А если серьёзно, неужели поступает так много звонков с неизвестных номеров, которые приносят проблемы? Я таких вообще не вспомню (с проблемами), а так бывает звонят то из Киевстара с предложением, то от провайдера кабельного телевидения, то из автосервиса с просьбой оценить качество обслуживания. Но это пара звонков в месяц и то не каждый месяц, то есть вообще не парят и проблем не приносят...

Мне буквально через день после этого поста позвонили мошенники (написал в ветке ПУМБ) так что подтверждается правило даже для ИЗВЕСТНЫХ номеров - я загуглил номер перед приемом и высветило банк ПУМБ...
А звонки с предложениями продаж/услуг итд я тоже считаю проблемами, будь то робот или человек ибо после каждого такого принятого я привык совершать звонок, чтобы номер не увели (по 2м последним номерам и пополнению).
  Kalgan написав:У привата есть и мобильные номера. Мне звонили недавно, впаривали страховку, правда сразу были посланы.
В гугле номер люди связывают с мошенниками, а вот чат-бот привата говорит, что номер таки принадлежит приватбанку. как то так :mrgreen:

Это в реалиях Украины вообще ничего не значит :( Мне СБ другого банка сказала, что действительно мошенники подменяют с ПО номера на банковский поэтому они с банка вообще не звонят расспросить об операциях и тому подобное. При чем это случилось с одним из 4-х оф. номеров банка, а что уж тогда говорить о левых номерах Привата, которые проверить можно разве что через чат-бот?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 562
З нами з: 23.07.18
Подякував: 165 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 06:19

  ruvex написав:
  Maksi2 написав:Держать 20500 грн на карте бегемота само по себе парадоксально..

Держать средства на картах вообще не безопасно как минимум для здоровья и нервов, как показывает печальная практика Альфы.

Не болтайте ерундой. Как раз случай с альфой показывает, что деньгиис твоей карты спишут по любому. Но тот кто держал их на карте - по крайней мере не попал на теховер. В отличии от тех у кого там денег не было и кто теперь в своем банке должен что-то доказывать. Деньгиис альфы то вернутся...
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 20.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 07:18

  Slx написав:А звонки с предложениями продаж/услуг итд я тоже считаю проблемами, будь то робот или человек ибо после каждого такого принятого я привык совершать звонок, чтобы номер не увели (по 2м последним номерам и пополнению).

Простите, а зачем этот маразм вместо однократной регистрации номера на паспорт или перехода на контракт?
Vorlon
 
Повідомлень: 8106
З нами з: 14.06.13
Подякував: 398 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:20

Slx Главное не перезванивать, чтобы они не могли сказать куда звонили и с номером все будет нормально :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 537
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8464846584668467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Stringer, vitaliy1111, Vorlon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.