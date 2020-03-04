Додано: Чет 05 бер, 2020 16:11

Flamingo написав: ruvex написав: Flamingo написав: Не болтайте ерундой. Как раз случай с альфой показывает, что деньги с твоей карты спишут по любому. Но тот кто держал их на карте - по крайней мере не попал на теховер. В отличии от тех у кого там денег не было и кто теперь в своем банке должен что-то доказывать. Деньги с альфы то вернутся... Не болтайте ерундой. Как раз случай с альфой показывает, что деньги с твоей карты спишут по любому.. Деньги с альфы то вернутся...

И случай с ней показателен тем, что банк не гарантирует сохранность и доступность средств клиентов.

Теперь для подстраховки от возможного списания в минус нужно держать суммы на картах в два-три раза превышающие оборотные? Вот это действительно болтать ерундой. И случай с ней показателен тем, что банк не гарантирует сохранность и доступность средств клиентов.Теперь для подстраховки от возможного списания в минус нужно держать суммы на картах в два-три раза превышающие оборотные? Вот это действительно болтать ерундой.

А ловко Вы умеете с больной-то головы на здоровую.

Напомню изначально вы писали о том что ruvex написав: Держать средства на картах вообще не безопасно как минимум для здоровья и нервов, как показывает печальная практика Альфы. Держать средства на картах вообще не безопасно как минимум для здоровья и нервов, как показывает печальная практика Альфы. То есть как бы у вас шла речь о том чтобы деньги не держать на картах вообще (так по вашей логике безопаснее для здоровья). Сейчас же в Вашей полемике фигурируют "суммы... в два-три раза превышающие оборотные". Кстати я к этой крайности вовсе не призывал. ИМХО вполне достаточно просто оборотных-однократных. Но это согласитесь не тоже самое что не держать вообще. А ловко Вы умеете с больной-то головы на здоровую.Напомню изначально вы писали о том чтоТо есть как бы у вас шла речь о том чтобы деньги не держать на картах вообще (так по вашей логике безопаснее для здоровья). Сейчас же в Вашей полемике фигурируют "суммы... в два-три раза превышающие оборотные". Кстати я к этой крайности вовсе не призывал. ИМХО вполне достаточно просто оборотных-однократных. Но это согласитесь не тоже самое что не держать вообще.

Не сваливайте все в кучу.1. Именно, не хранил и стараюсь этому следовать.2. Про "суммы" в моей полемике - ответ на выделенное выше и написанное Вами.И вот почему.Вы прекрасно знаете, что при двух кратном списании у многих карты ушли в минус даже если там были средства в однократном размере.Так что давайте не будем уличать в чем то абсолютно бессмысленном.п.с. Я написал собственное мнение. Если устраивает и готовы мириться с подобным или худшими вариантами, то поверьте лиха беда начало, в нашем королевстве все возможно. А вот доказать обратное... мы даже не узнаем причины неоднократных действий по списанию.Своими средствами свободно Вы распоряжаться сейчас не в состоянии. За 24 часа они не поступили, поступила только информация, что кто-то будет возвращать.Вы их кстати уже получили?Вот и все.