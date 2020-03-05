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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8465846684678468
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:38

Re: Приватбанк

Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:55

  MASolomko написав:Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?

Наверное ничего, просто было интересно, как менеджера назначают.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:21

Re: Приватбанк

  Slx написав:А звонки с предложениями продаж/услуг итд я тоже считаю проблемами, будь то робот или человек ибо после каждого такого принятого я привык совершать звонок, чтобы номер не увели (по 2м последним номерам и пополнению).

Уводят и по двум часто используемым. Привяжите к паспорту фин. номер - больше шансов, что не уведут.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:03

  MASolomko написав:Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?

попробовал, предлагает выбрать другое отделение, но только в Запорожье... Может Корезоид что-то знает, чего не знаю я и мне стоит туда переехать? :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:45

  Skiw написав:
  MASolomko написав:Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?

попробовал, предлагает выбрать другое отделение, но только в Запорожье... Может Корезоид что-то знает, чего не знаю я и мне стоит туда переехать? :)

ну може стоит поиграться с ЖПС у телепоне, попереключать права на него для П24, снести кэш апликухи, запретить автоопределение нахождения и для вэбки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:55

clientage ХЗ, чо-то много телодвижений, чтоб настроить услугу, которой пользоваться не планирую :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:30

Мне тоже после увольнения персонального менеджера, назначили нового из другого города за 250 км.
Написал на help@privatbank.ua с просьбой назначить кого-нибудь поближе. Все решилось положительно.
SHURICK76
 
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