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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:38
Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?
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MASolomko
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Додано: Чет 05 бер, 2020 18:55
MASolomko написав:
Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?
Наверное ничего, просто было интересно, как менеджера назначают.
Skiw
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Skiw
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Додано: Чет 05 бер, 2020 23:21
Slx написав:
А звонки с предложениями продаж/услуг итд я тоже считаю проблемами, будь то робот или человек ибо после каждого такого принятого я привык совершать звонок, чтобы номер не увели (по 2м последним номерам и пополнению).
Уводят и по двум часто используемым. Привяжите к паспорту фин. номер - больше шансов, что не уведут.
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ol_zy
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:03
MASolomko написав:
Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?
попробовал, предлагает выбрать другое отделение, но только в Запорожье... Может Корезоид что-то знает, чего не знаю я и мне стоит туда переехать?
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:45
Skiw написав: MASolomko написав:
Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?
попробовал, предлагает выбрать другое отделение, но только в Запорожье... Может Корезоид что-то знает, чего не знаю я и мне стоит туда переехать?
ну може стоит поиграться с ЖПС у телепоне, попереключать права на него для П24, снести кэш апликухи, запретить автоопределение нахождения и для вэбки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:55
clientage
ХЗ, чо-то много телодвижений, чтоб настроить услугу, которой пользоваться не планирую
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:30
Мне тоже после увольнения персонального менеджера, назначили нового из другого города за 250 км.
Написал на help@privatbank.ua
с просьбой назначить кого-нибудь поближе. Все решилось положительно.
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SHURICK76
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