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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:38
Re: Приватбанк
Skiw, а что мешает в полной веб-версии Приват24 произвести замену персонального менеджера?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:55
Наверное ничего, просто было интересно, как менеджера назначают.
Skiw
Додано: Чет 05 бер, 2020 23:21
Re: Приватбанк
Уводят и по двум часто используемым. Привяжите к паспорту фин. номер - больше шансов, что не уведут.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:03
попробовал, предлагает выбрать другое отделение, но только в Запорожье... Может Корезоид что-то знает, чего не знаю я и мне стоит туда переехать?
Skiw
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:45
ну може стоит поиграться с ЖПС у телепоне, попереключать права на него для П24, снести кэш апликухи, запретить автоопределение нахождения и для вэбки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:55
clientage ХЗ, чо-то много телодвижений, чтоб настроить услугу, которой пользоваться не планирую
Skiw
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:30
Мне тоже после увольнения персонального менеджера, назначили нового из другого города за 250 км.
Написал на help@privatbank.ua с просьбой назначить кого-нибудь поближе. Все решилось положительно.
Додано: Суб 07 бер, 2020 08:40
Скасування платежу
Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam.
Звернувся в кіберполіцію.
Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:33
AGK забить и простить, но максимально "распиарить" на весь интернет имеющ. данные по продавану, чтобы возможно уберечь других людей от пападалова
Подозреваю, что кроме номера карты у вас все данные фейковые
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:43
Номер карты 4598054883687706, оператор написал что это какой то Vietnam bank. И нужно обращаться в этот банк. Я то написал на почту но толку ноль.
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