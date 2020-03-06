AGK написав:Номер карты 4598054883687706, оператор написал что это какой то Vietnam bank
Оператор, видимо, воспользовался каким-то сервисом проверки бинов. В основном по этому номеру вдает Украину. Один из сервисов выдал, что это припейд карта ощадбанка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
AGK написав:Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam. Звернувся в кіберполіцію. Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.
Может хоть такие случаи научат людей не платить за товар перечислением на личные карты физических лиц. Либо эквайринг, либо наложенный платёж.
AGK написав:Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam. Звернувся в кіберполіцію. Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.
никак. только заявление в полицию.
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axuJlec написав:AGK забить и простить, но максимально "распиарить" на весь интернет имеющ. данные по продавану, чтобы возможно уберечь других людей от пападалова Подозреваю, что кроме номера карты у вас все данные фейковые
Номер карты 4598054883687706, оператор написал что это какой то Vietnam bank. И нужно обращаться в этот банк. Я то написал на почту но толку ноль.
На почту кого вы написали? Вьетнамского банка? Хотя кстати по бину вот здесь https://www.bindb.com/bin-database.html карта бъется как предоплаченная карта украинского Ощадбанка. На других чекерах - есть и как Украина и как Вьетнам. Но чего-то мне кажется украинские корни у нее есть
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50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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