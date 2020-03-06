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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8467846884698470>
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:49

Re: Приватбанк

  AGK написав:Номер карты 4598054883687706, оператор написал что это какой то Vietnam bank

Оператор, видимо, воспользовался каким-то сервисом проверки бинов. В основном по этому номеру вдает Украину. Один из сервисов выдал, что это припейд карта ощадбанка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:52

  AGK написав:Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam.
Звернувся в кіберполіцію.
Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.

Может хоть такие случаи научат людей не платить за товар перечислением на личные карты физических лиц. Либо эквайринг, либо наложенный платёж.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:00

  AGK написав:Прошу допомоги. Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий в банку Vietnam.
Звернувся в кіберполіцію.
Як скасувати переведення коштів? Можливо хтось був у такій ситуації.


никак. только заявление в полицию.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:05

  AGK написав:
  axuJlec написав:AGK забить и простить, но максимально "распиарить" на весь интернет имеющ. данные по продавану, чтобы возможно уберечь других людей от пападалова
Подозреваю, что кроме номера карты у вас все данные фейковые

Номер карты 4598054883687706, оператор написал что это какой то Vietnam bank. И нужно обращаться в этот банк. Я то написал на почту но толку ноль.

На почту кого вы написали? Вьетнамского банка? Хотя кстати по бину вот здесь https://www.bindb.com/bin-database.html карта бъется как предоплаченная карта украинского Ощадбанка. На других чекерах - есть и как Украина и как Вьетнам. Но чего-то мне кажется украинские корни у нее есть
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:31

  Flamingo написав:
  AGK написав:
  axuJlec написав:AGK забить и простить, но максимально "распиарить" на весь интернет имеющ. данные по продавану, чтобы возможно уберечь других людей от пападалова
Подозреваю, что кроме номера карты у вас все данные фейковые

Номер карты 4598054883687706, оператор написал что это какой то Vietnam bank. И нужно обращаться в этот банк. Я то написал на почту но толку ноль.

На почту кого вы написали? Вьетнамского банка? Хотя кстати по бину вот здесь https://www.bindb.com/bin-database.html карта бъется как предоплаченная карта украинского Ощадбанка. На других чекерах - есть и как Украина и как Вьетнам. Но чего-то мне кажется украинские корни у нее есть

На почту Vietnam. Я тоже смотрел по бину.
Непонятно какого банка карта, то ощадбанка то vietnam banka, приват написал что Vietnam, но я сомневаюсь)
Ушлий продавец попался досих-пор есть обьявления. Номер не отвечает(
Востаннє редагувалось AGK в Суб 07 бер, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
AGK
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:34

Re: Приватбанк

  AGK написав:Непонятно какого банка карта, то ощадбанка то vietnam banka
"Зек банк" виртуалка ощАда выпущена в телеграме или по 0800210800 за 20 грн. в месяц.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:36

  Мизантрóп написав:
  AGK написав:Непонятно какого банка карта, то ощадбанка то vietnam banka
"Зек банк" виртуалка ощАда выпущена в телеграме или по 0800210800 за 20 грн. в месяц.

Без паспорта и кода можна открить карту? Сомневаюсь
AGK
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:43

Re: Приватбанк

  AGK написав:На почту Vietnam.

Если продавец местный, а не какой-нибудь заграничный, то сильно сомневаюсь, что каким-то боком тут затесался Вьетнам. Сервисы проверки бинов не всегда показывают реальную страну и банк. Так по моей монобанковской карте многие показывают США.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:47

Re: Приватбанк

AGK написав:
  Мизантрóп написав:
  AGK написав:Без паспорта и кода можна открить карту? Сомневаюсь


Какой уважающий себя жулик будет открывать карту на свой паспорт ?
Хотя может быть и тупой дилетант.

У меня знакомая пару лет назад так попала на похожую сумму 2000 грн, девушка красивая, пошла в киберполицию, поулыбалась там,
через пару дней вечером домой, итить, ей позвонил взволнованный юноша, заикаясь попросил прощения и отдал деньги. Не знаю сколько юноша отвалил для отмывания греха в киберполицию
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:53

Уже в киберполицию заявку сделал, телефон продавца Киевстар сначала оператор "service not available" теперь гудки идут, но трубку не берут(, буду надеятся может киберполиция поможет.
AGK
 
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