Оператор, видимо, воспользовался каким-то сервисом проверки бинов. В основном по этому номеру вдает Украину. Один из сервисов выдал, что это припейд карта ощадбанка.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:49
Re: Приватбанк
Оператор, видимо, воспользовался каким-то сервисом проверки бинов. В основном по этому номеру вдает Украину. Один из сервисов выдал, что это припейд карта ощадбанка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:52
Может хоть такие случаи научат людей не платить за товар перечислением на личные карты физических лиц. Либо эквайринг, либо наложенный платёж.
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:00
никак. только заявление в полицию.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:05
На почту кого вы написали? Вьетнамского банка? Хотя кстати по бину вот здесь
Мои рефералки:
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:31
На почту Vietnam. Я тоже смотрел по бину.
Непонятно какого банка карта, то ощадбанка то vietnam banka, приват написал что Vietnam, но я сомневаюсь)
Ушлий продавец попался досих-пор есть обьявления. Номер не отвечает(
Востаннє редагувалось AGK в Суб 07 бер, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:34
Re: Приватбанк
"Зек банк" виртуалка ощАда выпущена в телеграме или по 0800210800 за 20 грн. в месяц.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:36
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:43
Re: Приватбанк
Если продавец местный, а не какой-нибудь заграничный, то сильно сомневаюсь, что каким-то боком тут затесался Вьетнам. Сервисы проверки бинов не всегда показывают реальную страну и банк. Так по моей монобанковской карте многие показывают США.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:47
Re: Приватбанк
Какой уважающий себя жулик будет открывать карту на свой паспорт ?
Хотя может быть и тупой дилетант.
У меня знакомая пару лет назад так попала на похожую сумму 2000 грн, девушка красивая, пошла в киберполицию, поулыбалась там,
через пару дней вечером домой, итить, ей позвонил взволнованный юноша, заикаясь попросил прощения и отдал деньги. Не знаю сколько юноша отвалил для отмывания греха в киберполицию
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:53
Уже в киберполицию заявку сделал, телефон продавца Киевстар сначала оператор "service not available" теперь гудки идут, но трубку не берут(, буду надеятся может киберполиция поможет.
|