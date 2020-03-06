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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8467846884698470
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:00

  AGK написав:На почту Vietnam. Я тоже смотрел по бину.
Непонятно какого банка карта, то ощадбанка то vietnam banka, приват написал что Vietnam, но я сомневаюсь)
Ушлий продавец попался досих-пор есть обьявления. Номер не отвечает(

В следующий раз не переводите деньги во Вьетнам, тем более вы умеете это проверять.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:07

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:В следующий раз не переводите деньги во Вьетнам, тем более вы умеете это проверять.

И не переводите деньги в США (если это карта монобанка) :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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  #<1 ... 8467846884698470
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