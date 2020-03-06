RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8467846884698470
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:00

  AGK написав:На почту Vietnam. Я тоже смотрел по бину.
Непонятно какого банка карта, то ощадбанка то vietnam banka, приват написал что Vietnam, но я сомневаюсь)
Ушлий продавец попался досих-пор есть обьявления. Номер не отвечает(

В следующий раз не переводите деньги во Вьетнам, тем более вы умеете это проверять.
Maksi2
 
Повідомлень: 528
З нами з: 18.06.19
Подякував: 151 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:07

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:В следующий раз не переводите деньги во Вьетнам, тем более вы умеете это проверять.

И не переводите деньги в США (если это карта монобанка) :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 786
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:04

  AGK написав:Уже в киберполицию заявку сделал, телефон продавца Киевстар сначала оператор "service not available" теперь гудки идут, но трубку не берут(, буду надеятся может киберполиция поможет.

А яким макаром в кіберполіцію стукають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32858
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:46

  Квесторе_поверніться написав:
  AGK написав:Уже в киберполицию заявку сделал, телефон продавца Киевстар сначала оператор "service not available" теперь гудки идут, но трубку не берут(, буду надеятся может киберполиция поможет.

А яким макаром в кіберполіцію стукають?

https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
lel
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 10.12.13
Подякував: 974 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:08

  AGK написав:
  Мизантрóп написав:
  AGK написав:Непонятно какого банка карта, то ощадбанка то vietnam banka
"Зек банк" виртуалка ощАда выпущена в телеграме или по 0800210800 за 20 грн. в месяц.

Без паспорта и кода можна открить карту? Сомневаюсь

с левого номера 0800210800 :arrow: 3 :arrow: 1
или в телеге ощадботом
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3818
З нами з: 03.12.14
Подякував: 479 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:45

с левого номера 0800210800 :arrow: 3 :arrow: 1
или в телеге ощадботом[/quote]
Не знал вот это "сервис", теперь неудивительно что мошенникам все двери открыти. Считаю это нужно убрать.
AGK
 
Повідомлень: 37
З нами з: 26.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:50

“Приватбанк” начал отбор консультанта для продажи горнолыжного курорта “Буковель”, который находится на балансе банка. Об этом сообщила заместитель главы правления “Приватбанка” Галина Пахачук

Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели “Зирка Буковеля” и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн.

Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания “Скорзонера”.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7830
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8467846884698470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82487)
07.03.2020 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.