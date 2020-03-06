В следующий раз не переводите деньги во Вьетнам, тем более вы умеете это проверять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:00
В следующий раз не переводите деньги во Вьетнам, тем более вы умеете это проверять.
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:07
Re: Приватбанк
И не переводите деньги в США (если это карта монобанка)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:04
А яким макаром в кіберполіцію стукають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:46
Додано: Суб 07 бер, 2020 13:08
с левого номера 0800210800 3 1
или в телеге ощадботом
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 07 бер, 2020 13:45
с левого номера 0800210800 3 1
или в телеге ощадботом[/quote]
Не знал вот это "сервис", теперь неудивительно что мошенникам все двери открыти. Считаю это нужно убрать.
Додано: Суб 07 бер, 2020 13:50
“Приватбанк” начал отбор консультанта для продажи горнолыжного курорта “Буковель”, который находится на балансе банка. Об этом сообщила заместитель главы правления “Приватбанка” Галина Пахачук
Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели “Зирка Буковеля” и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн.
Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания “Скорзонера”.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:17
Дякую за інфо.
Може є і форма не тільки в кіберполіцію а і в звичайну звертатися онлайн?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:36
Возмущениям нет предела,но и не мешайте работать.Тоже считаться надо
А вот ябедничать не хорошо
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:44
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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