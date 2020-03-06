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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:08
Квесторе_поверніться написав: Мизантрóп написав:
А вот ябедничать не хорошо
Є сервіс онлайн звернень в поліцію?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 18:01
Квесторе_поверніться написав: Мизантрóп написав:
А вот ябедничать не хорошо
Є сервіс онлайн звернень в поліцію?
давно http://sport-loto.com/sportloto/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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