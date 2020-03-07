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axuJlec написав:AGK забить и простить, но максимально "распиарить" на весь интернет имеющ. данные по продавану, чтобы возможно уберечь других людей от пападалова Подозреваю, что кроме номера карты у вас все данные фейковые
Номер карты 45980***, оператор написал что это какой то Vietnam bank. И нужно обращаться в этот банк. Я то написал на почту но толку ноль.
Prepaid картка – це миттєва неіменна картка для розрахунків, яка має переваги звичайної банківської картки. Для використання Prepaid картки не потрібно відкривати рахунок та надавати документи. Prepaid карткою можна користуватися одразу після її активації. Для активації Prepaid картки потрібен лише номер мобільного українського оператора зв'язку. Розрахунки з використання Prepaid карткою доступні одразу після її поповнення."