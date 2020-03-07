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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8468846984708471
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:А вот ябедничать не хорошо

Є сервіс онлайн звернень в поліцію?


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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:А вот ябедничать не хорошо

Є сервіс онлайн звернень в поліцію?

давно http://sport-loto.com/sportloto/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:36

Знайшов :!:
https://mvs.gov.ua/ua/corupt
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  Квесторе_поверніться написав:Знайшов :!:
https://mvs.gov.ua/ua/corupt


Это про коррупцию.
Жулики вульгарис идут по другой уголовной статье :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:39

  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:В следующий раз не переводите деньги во Вьетнам, тем более вы умеете это проверять.

И не переводите деньги в США (если это карта монобанка) :)

Это тоже тупо.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:43

  Квесторе_поверніться написав:Може є і форма не тільки в кіберполіцію а і в звичайну звертатися онлайн?

Звичайно є. Тиц. 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:25

  AGK написав:
  axuJlec написав:AGK забить и простить, но максимально "распиарить" на весь интернет имеющ. данные по продавану, чтобы возможно уберечь других людей от пападалова
Подозреваю, что кроме номера карты у вас все данные фейковые

Номер карты 45980***, оператор написал что это какой то Vietnam bank. И нужно обращаться в этот банк. Я то написал на почту но толку ноль.

bin

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About Oschadbank
The Joint-Stock Company “State Savings Bank of Ukraine


Прикольно ОБ лохотронщикам допомагає:
Prepaid картка
"Що я отримаю

Prepaid картка – це миттєва неіменна картка для розрахунків, яка має переваги звичайної банківської картки.
Для використання Prepaid картки не потрібно відкривати рахунок та надавати документи.
Prepaid карткою можна користуватися одразу після її активації.
Для активації Prepaid картки потрібен лише номер мобільного українського оператора зв'язку.
Розрахунки з використання Prepaid карткою доступні одразу після її поповнення."


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ST_11
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:35

  ST_11 написав:Прикольно ОБ лохотронщикам допомагає:

Ну так и есть. Нормальние люди получают дебетки на паспорт, а люди нетрадиционной банковской ориентации получают предоплаченные карты ноу-нейм, для своих афер в пределах до 15к в год. Паксуды.
Maksi2
 
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