Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:15
Skiw написав:
Где-то год назад мне поменяли персонального менеджера. Не придал значения - я всё равно с ним не общаюсь. Но начались ежемесячные запросы - оценить качество обслуживания перс.менеджером, полез посмотрел. Оказывается мне назначили какую-то девушку из Запорожского отделения.
Это нормально, при том, что я ни разу не был в Запорожье и обслуживаюсь в Киеве ?
Просто тут самые лучшие специалисты!)
guntherhouse777
Повідомлень: 4328
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 294 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:16
guntherhouse777 написав: Skiw написав:
мне назначили какую-то девушку из Запорожского отделения.
Это нормально, при том, что я ни разу не был в Запорожье и обслуживаюсь в Киеве ?
Просто тут самые лучшие специалисты!)
Зато в Киеве - самые красивые специалисты ! )
mustbe
Повідомлень: 3615
З нами з: 27.12.17
Подякував: 89 раз.
Подякували: 302 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:20
sens написав:
регистрируют номера на 091 и 094,те что также ноунейм,без регистрации
094 на паспорт всегда был,а
https://www.lycamobile.ua/uk/
рулит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 3826
З нами з: 03.12.14
Подякував: 480 раз.
Подякували: 567 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему