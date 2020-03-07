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Приватбанк

Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8469847084718472
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:15

  Skiw написав:Где-то год назад мне поменяли персонального менеджера. Не придал значения - я всё равно с ним не общаюсь. Но начались ежемесячные запросы - оценить качество обслуживания перс.менеджером, полез посмотрел. Оказывается мне назначили какую-то девушку из Запорожского отделения.
Это нормально, при том, что я ни разу не был в Запорожье и обслуживаюсь в Киеве ?

Просто тут самые лучшие специалисты!)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:16

  guntherhouse777 написав:
  Skiw написав:мне назначили какую-то девушку из Запорожского отделения.
Это нормально, при том, что я ни разу не был в Запорожье и обслуживаюсь в Киеве ?

Просто тут самые лучшие специалисты!)

Зато в Киеве - самые красивые специалисты ! )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:20

Re: Приватбанк

  sens написав:регистрируют номера на 091 и 094,те что также ноунейм,без регистрации
094 на паспорт всегда был,а https://www.lycamobile.ua/uk/ рулит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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