Skiw написав:Где-то год назад мне поменяли персонального менеджера. Не придал значения - я всё равно с ним не общаюсь. Но начались ежемесячные запросы - оценить качество обслуживания перс.менеджером, полез посмотрел. Оказывается мне назначили какую-то девушку из Запорожского отделения. Это нормально, при том, что я ни разу не был в Запорожье и обслуживаюсь в Киеве ?
Буду получать на Универсалку в ЕВРО несколько СВИФТов. Да бы не платить 0,5% за снятие планирую открыть вклад з можливістю дострокового розірвання (дострокове розiрвання по ставці 0.01% річних) на 3-6 мес.
Читаю: Полный договор (актуальный на 01.03.2019г) https://privatbank.ua/ru/terms 2.2.1.25. При расторжении вклада по инициативе Клиента до истечения 14 календарных дней с даты оформления вклада, Банк удерживает комиссию за оформление документов при закрытии депозитного счета согласно действующим тарифам Банка. 2.2.1.26. При возврате вклада по инициативе Банка Клиенту возвращается сумма вклада и выплачиваются проценты, начисленные в соответствии с условиями настоящего договора за фактический срок пользования вкладом. При оформлении депозитов посредством систем дистанционного банковского обслуживания, клиент имеет право досрочно расторгнуть соглашение в соответствии с действующим законодательством, уведомив об этом другую сторону путем отправления в Банк соответствующего дистанционного распоряжения. Сумма вклада в течении 1-2 банковских дней зачисляется на счет клиента,с которого были переведены средства для открытия депозитного счета или на любой иной счет, указанный Клиентом в дистанционном распоряжении на расторжение.
В отделении заявляют, что при досрочке после 14 дней будет доступен возврат только на карту с которой открывался, что противоречит Условиям и правилам.
Будет ли доступен возврат на КДВ при досрочке после 14 дней отлежки в валюте? Они хоть свои Условия и правила предоставления банковских услуг читают?
Востаннє редагувалось lel в Нед 08 бер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.