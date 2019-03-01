Додано: Нед 08 бер, 2020 10:49

Буду получать на Универсалку в ЕВРО несколько СВИФТов. Да бы не платить 0,5% за снятие планирую открыть вклад з можливістю дострокового розірвання (дострокове розiрвання по ставці 0.01% річних) на 3-6 мес.Читаю: Полный договор (актуальный на 01.03.2019г)2.2.1.25. При расторжении вклада по инициативе Клиента до истечения 14 календарных дней с даты оформления вклада, Банк удерживает комиссию за оформление документов при закрытии депозитного счета согласно действующим тарифам Банка.2.2.1.26. При возврате вклада по инициативе Банка Клиенту возвращается сумма вклада и выплачиваются проценты, начисленные в соответствии с условиями настоящего договора за фактический срок пользования вкладом. При оформлении депозитов посредством систем дистанционного банковского обслуживания, клиент имеет право досрочно расторгнуть соглашение в соответствии с действующим законодательством, уведомив об этом другую сторону путем отправления в Банк соответствующего дистанционного распоряжения. Сумма вклада в течении 1-2 банковских дней зачисляется на счет клиента,с которого были переведены средства для открытия депозитного счета или на любой иной счет, указанный Клиентом в дистанционном распоряжении на расторжение.В отделении заявляют, что при досрочке после 14 дней будет доступен возврат только на карту с которой открывался, что противоречит Условиям и правилам.Будет ли доступен возврат на КДВ при досрочке после 14 дней отлежки в валюте?Они хоть свои Условия и правила предоставления банковских услуг читают?