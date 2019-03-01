Зато в Киеве - самые красивые специалисты ! )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:16
Зато в Киеве - самые красивые специалисты ! )
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:20
Re: Приватбанк
094 на паспорт всегда был,а
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:49
Досрочное расторжение вклада
Буду получать на Универсалку в ЕВРО несколько СВИФТов. Да бы не платить 0,5% за снятие планирую открыть вклад з можливістю дострокового розірвання (дострокове розiрвання по ставці 0.01% річних) на 3-6 мес.
Читаю: Полный договор (актуальный на 01.03.2019г)
2.2.1.25. При расторжении вклада по инициативе Клиента до истечения 14 календарных дней с даты оформления вклада, Банк удерживает комиссию за оформление документов при закрытии депозитного счета согласно действующим тарифам Банка.
2.2.1.26. При возврате вклада по инициативе Банка Клиенту возвращается сумма вклада и выплачиваются проценты, начисленные в соответствии с условиями настоящего договора за фактический срок пользования вкладом. При оформлении депозитов посредством систем дистанционного банковского обслуживания, клиент имеет право досрочно расторгнуть соглашение в соответствии с действующим законодательством, уведомив об этом другую сторону путем отправления в Банк соответствующего дистанционного распоряжения. Сумма вклада в течении 1-2 банковских дней зачисляется на счет клиента,с которого были переведены средства для открытия депозитного счета или на любой иной счет, указанный Клиентом в дистанционном распоряжении на расторжение.
В отделении заявляют, что при досрочке после 14 дней будет доступен возврат только на карту с которой открывался, что противоречит Условиям и правилам.
Будет ли доступен возврат на КДВ при досрочке после 14 дней отлежки в валюте?
Они хоть свои Условия и правила предоставления банковских услуг читают?
Востаннє редагувалось lel в Нед 08 бер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:01
В Киевстаре 098 2... Номер без регистрации получить можна?
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:37
Re: Приватбанк
gsm все можно.
этот уже в деле
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 08 бер, 2020 12:06
Я чтобы не запоминать много, сделал себе одинаковые номера на трёх мобильных операторах. ))) Понятно, кроме кода оператора - 073 - 095 - 067. Удобно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 бер, 2020 12:37
Re: Приватбанк
lel, насколько я помню, через 30 дней можно получить депозит на карту, отличную от той, с которой депозит открывался.
Ещё советую уточнить, не выплатят ли гривной при досрочном расторжении. Была такая практика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 12:59
Re: Приватбанк
запоминает их записная книжка другого абонента)) я не парюсь,у меня память на цифры профессиональный навык
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:26
люкмобил это 091-6######
никому не верю
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:29
Re: Приватбанк
094 интертелеком вроде с основания был только по паспорту
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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