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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:33
freeze написав:
Я чтобы не запоминать много, сделал себе одинаковые номера на трёх мобильных операторах. ))) Понятно, кроме кода оператора - 073 - 095 - 067. Удобно.
сначала у меня был юмз,потом купил номер Киевстар,и то что появится в 200# году Лайфселл понятие не имел на за 25 лет общего стажа все 3 номера разные,увы,но для удобства в работе с банком фин.номер стал контрактный с АП
никому не верю
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