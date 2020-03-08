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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8470847184728473
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:33

  freeze написав:
  Мизантрóп написав:
  AGK написав:В Киевстаре 098 2... Номер без регистрации получить можна?
gsm все можно.
http://goldnomera.com.ua/order.php?id=134989
этот уже в деле https://rozetka.com.ua/81336363/p81336363/


Я чтобы не запоминать много, сделал себе одинаковые номера на трёх мобильных операторах. ))) Понятно, кроме кода оператора - 073 - 095 - 067. Удобно.
сначала у меня был юмз,потом купил номер Киевстар,и то что появится в 200# году Лайфселл понятие не имел на за 25 лет общего стажа все 3 номера разные,увы,но для удобства в работе с банком фин.номер стал контрактный с АП
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:32

Re: Приватбанк

  ramzes4 написав:Ещё советую уточнить, не выплатят ли гривной при досрочном расторжении. Была такая практика.
Через месяц расторгал, выплата была в валюте.
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