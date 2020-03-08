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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:33
freeze написав:
Я чтобы не запоминать много, сделал себе одинаковые номера на трёх мобильных операторах. ))) Понятно, кроме кода оператора - 073 - 095 - 067. Удобно.
сначала у меня был юмз,потом купил номер Киевстар,и то что появится в 200# году Лайфселл понятие не имел на за 25 лет общего стажа все 3 номера разные,увы,но для удобства в работе с банком фин.номер стал контрактный с АП
никому не верю
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Додано: Пон 09 бер, 2020 08:32
ramzes4 написав:
Ещё советую уточнить, не выплатят ли гривной при досрочном расторжении. Была такая практика.
Через месяц расторгал, выплата была в валюте.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:42
Сегодня выходной. А приват гонит курс вверх. Сегодня уже налил 50 коп. К чему это?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:50
anikola13 написав:
Сегодня выходной. А приват гонит курс вверх. Сегодня уже налил 50 коп. К чему это?
а вы что прессу не читаете к чему?
здраствуй, мировой кризис ...
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Додано: Пон 09 бер, 2020 17:51
IMPRINTER
Писец прийшов?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:29
IMPRINTER написав: anikola13 написав:
Сегодня выходной. А приват гонит курс вверх. Сегодня уже налил 50 коп. К чему это?
а вы что прессу не читаете к чему?
здраствуй, мировой кризис ...
Уже прочитал. Брови дернулись...
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anikola13
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:43
Я евро купил , жду 1.6 . Давайте гривну по 10 кратную девальвацию
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:50
IMPRINTER написав: anikola13 написав:
Сегодня выходной. А приват гонит курс вверх. Сегодня уже налил 50 коп. К чему это?
а вы что прессу не читаете к чему?
здраствуй, мировой кризис ...
Уже прочитал. Брови дернулись...
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anikola13
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:01
proftpd66 написав:
Я евро купил , жду 1.6 . Давайте гривну по 10 кратную девальвацию
может 1,16?
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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