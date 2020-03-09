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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:23
Вопрос. Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся? Или надо обязательно перевыпускать карту? И можно ли пополнять заэкспайрнную карту?
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:35
теоретически пополнять можно, но лучше перевыпустить карта с 0 может исчезнуть из П24 (если я с А24 не путаю)
Одно время писали, что старыми картами даже пару месяцев еще в магазинах платили.
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