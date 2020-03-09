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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8471847284738474
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:23

Вопрос. Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся? Или надо обязательно перевыпускать карту? И можно ли пополнять заэкспайрнную карту?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:35

  rudnitep написав:Вопрос. Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся? Или надо обязательно перевыпускать карту? И можно ли пополнять заэкспайрнную карту?

теоретически пополнять можно, но лучше перевыпустить карта с 0 может исчезнуть из П24 (если я с А24 не путаю)
Одно время писали, что старыми картами даже пару месяцев еще в магазинах платили.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 06:00

Re: Приватбанк

  rudnitep написав:Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся?
Фактически ОЧ подвязываеться к счёту и списание с него идёт. Если пополнение по номеру карты не работает, то можно пополнять по IBAN.

PS В новом Приват24 эту карту можно перевыпустить на цифровую карту, если банк это не сделает автоматически.
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